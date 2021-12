Celebra Mocanița Huțulca din județul Suceava a deraiat astazi, la scurt timp dupa ce a fost scoasa din garaj. Incidentul a avut loc atunci cand aceasta se indrepta spre gara, unde urma sa preia turiști. Mocanița a sarit de pe șine, cel mai probabil din cauza gheții, șinele nefiind bine curațate de zapada. Din fericire, in momentul deraierii, nu existau pasageri in mocanița și nu au existat victime. The post Incident feroviar: Cunoscuta Mocanița Huțulca a deraiat appeared first on Puterea.ro .