Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a fost atacta, in direct, in platoul emisiunii Acces Direct. O femeie a patruns in platou și a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea tv. O femeie a intrat in platoul emisiunii Acces Direct și a aruncat un bolovan spre Mirela Vaida. Membrii echipei au intervenit imediat și au chemat…

- Mirela Vaida a fost atacta, in direct, in platoul emisiunii Acces Direct. O femeie a patruns in platou și a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea tv. O femeie a intrat in platoul emisiunii Acces Direct și a aruncat un bolovan spre Mirela Vaida. Membrii echipei au intervenit imediat și au chemat…