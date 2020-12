Incident electoral la o secție de vot din Turda! Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana de 53 de ani, din municipiul Constanța, județul Constanța, și-ar fi exercitat dreptul la vot la o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au fost semnalați în legatura cu 25 de posibile fapte care au legatura cu procesul electoral. În urma verificarilor s-au întocmit doua dosare penale pentru frauda la vot. Un alegator de 53 de ani din Constanța a votat…

- Incident electoral grav la Vișeu de Sus. Frauda la o secție de votare din localitate Azi, 6 decembrie, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat s-a prezentat la secția de votare, a prezentat actul de identitate valabil și deoarece nu figura pe listele permanente,…

- Polițiștii au inceput controalele pentru verificarea respectarii noii definiții in privința teraselor, in condițiile in care marea majoritate a localitaților din județul Cluj sunt in ”scenariu roșu”... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii Secție 5 Poliție Rurala Dej au depistat un tanar de 27 de ani, din municipiul Turda, care conducea un autoturism neinmatriculat, in interiorul comunei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O tanara a cazut de la etajul patru al unui bloc Incident pe strada Adamclisi din Constanta. O tanara a cazut de la etajul patru al unui bloc. Femeia de aproximativ 30 de ani a fost preluata constienta de medicii SMURD aflati la fata locului si transportata la spital.Deocamdata nu se cunoaste daca a…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au identificat un tanar banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au identificat un tanar banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au identificat…

- La data de 6 octombrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Politiei municipiul Turda au efectuat un semnal regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!