Incident dramatic! Inginer de la Tesla, atacat de un robot Incident inspaimantator la o fabrica a companiei, situata in statul american Texas. Un inginer de la Tesla a trecut prin momente de spaima. La fel și cei care au asistat la scenele dramatice. Din informațiile ajunse publice abia acum rezulta ca episodul s-a intamplat in 2021. Un inginer Tesla a fost atacat de un robot, […] The post Incident dramatic! Inginer de la Tesla, atacat de un robot first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Incident teribil intr-o fabrica Tesla! Potrivit unui raport de incident depus autoritaților de reglementare, un inginer de la fabrica de langa Austin ar fi fost atacat de un robot. Incidentul s-ar fi petrecut in 2021, iar barbaul a fost imbobilizat de mașinarie și s-a ales cu o rana deschisa.

