Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor care insotea pe munte un grup de studenti a murit, sambata, iar un alt barbat a fost ranit dupa ce au cazut cateva zeci de metri intr-o prapastie pe o creasta din Muntii Fagaras, echipe de salvamontisti, dar si echipaje ISU si din cadrul Politiei Arges mergand la locul incidentului, informeaza…

- Profesorul unui grup de cincizeci de studenți care se afla intr-o excursie in Muntii Fagaras a decedat. Adolescenții coborau de pe varful Moldoveanu catre Valea Rea cand profesorul a cazut pe versant, intr-o rapa. Insoțitorul grupului avea 40 de ani. Un alt barbat este ranit ușor. Salvamontiștii argeșeni intervin.…

- Incident șocant in Munții Fagaraș. Insoțitorul unui grup de 50 de persoane care se afla intr-o excursie in munții Fagaraș a cazut intr-o prapastie. Mai multe echipaje de intervenție au pornit in gasirea acestuia.

- Salvamontiștii din Argeș intervin, sambata, pentru salvarea unui barbat, care conducea un grup de studenți și care a cazut intr-o rapa, in zona Varfului Moldoveanu, din Munții Fagaraș. Șeful Salvamont Argeș, Ion Sanduloiu, a declarat ca 12 salvamontiști intervin pentru salvarea barbatului care conducea…

- Insotitorul unui grup de cincizeci de adolescenti care se afla intr-o excursie in Muntii Fagaras a cazut intr-o rapa in zona numita Valea Rea. Mai multe echipaje de interventie incearca sa-l gaseasca.

- Insotitorul unui grup de cincizeci de adolescenti care se afla intr-o excursie in Muntii Fagaras a cazut intr-o rapa in zona numita Valea Rea. Mai multe echipaje de interventie incearca sa-l gaseasca.

- „În jurul orei 14, Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca pe strada Oașului, o persoana a cazut de la înalțime de pe o schela. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au constatat ca cele sesizate se confirma. Este vorba despre un barbat care lucra pe…

- Un tanar de 16 ani a decedat luni seara. Din primele informații, se pare ca adolescentul a cazut accidental de la etajul 7 al unui bloc aflat in construcție, pe strada Arinilor din Cluj Napoca. Un tanar dintr-un bloc invecinat a vazut totul și a inceput manevrele de resuscitare pana la sosirea medicilor. …