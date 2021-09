Incident deosebit de grav. O stâncă dislocată de un urs a căzut peste telecabina din Bușteni în care se aflau 10 muncitori O stanca dislocata de un urs din peretele muntelui s-a pravalit peste cablul telecabinei din Bușteni care face legatura intre intre statiune si platoul Bucegilor. Incidentul a avut loc duminica, la prima cursa a telecabinei, potrivit Adevarul.ro. La acea ora, in jur de 10 muncitori se aflau in telecabina pentru a merge la punctele de […] The post Incident deosebit de grav. O stanca dislocata de un urs a cazut peste telecabina din Bușteni in care se aflau 10 muncitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

