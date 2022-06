Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de un an și patru luni a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a prabușit de la fereastra unei locuințe situate la etajul patru. Micuțul a ajuns la spital in stare grava. Minorul din Petroșani a fost lasat nesupravegheat, iar intr-un moment de neatenție al parinților s-ar fi urcat pe…

- In aceasta dupa-amiaza, traficul a fost dirijat pe Aleea Afinelor, in municipiul Buzau, in urma unui accident soldat cu ranirea unui copil in varsta de 5 ani. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul pe Aleea Afinelor catre Aleea Sporturilor, un șofer in varsta de 51 de…

- UPDATE – IPJ Maramureș: Minorul a fost gasit in apropierea domiciliului la ora 22:00 Sambata, 14 mai, la ora 14.50 polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizati telefonic de catre o femeie din comuna Groșii Țibleșului despre faptul ca minorul MAN DUMITRU-CRISTIAN, in varsta de 13 ani a plecat voluntar…

- Un copil de aproape doi ani din județul Satu Mare a murit in condiții suspecte, iar necropsia a confirmat suspiciunile anchetatorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Caz șocant in Satu Mare! Un copil de numai doi ani a fost omorat in bataie. Cel mic a ajuns in stare foarte grava la spital, insa cadrele medicale de specialitate nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, așadar au constatat decesul. Iata cum s-a intamplat totul și cine ar putea fi raspunzator…

- Un copil de 8 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un automobil. Minorul traversa strada neregulamentar, anunța poliția. Cazul a avut loc astazi, in localitatea Țiganca din raionul Cantemir. In urma impactului, minorul s-a ales cu traume la piciorul stang.

- Accident teribil in Timiș, pe DN 68A! Un camion și o mașina s-au izbit frontal, astfel ca un copil de 13 ani a fost grav ranit! Minorul a fost transportat de urgența la spital cu ajutorul unul elicopter SMURD. Mai mult de atat, și un barbat de 45 de ani se afla in stare grava in urma impactului. Cum…

- Un accident de circulatie a avut loc sambata seara in cartierul Alexandru cel Bun, pe strada Musatini. Copil lovit de masina in Alexandru cel Bun pe str Musatini. Minorul era pe o bicicleta si a sarit de pe trotuar, moment in care a fost acrosat de o masina si aruncat in alta. Este lovit la piciorul…