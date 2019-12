Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, pe 30 noiembrie si 1 decembrie, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, in zona Arcului de Triumf, scrie Agerpres. "La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, in contextul organizarii…

- Incident șocant, luni seara, in stația din apropierea Liceului „Ion Vidu” din Timișoara. Un individ a fost surprins de o cititoare in timp ce se masturba in spatele refugiului. Acesta se afla foarte aproape de liceul unde la inceputul lunii un individ a intrat in toaleta fetelor și s-a expus in fața…

- Incident cutremurator petrecut intr-o familie din localitatea Calțuna, județul Buzau. O fetița, in varsta de șapte ani, a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe vechi.

- Fetița in varsta de 11 ani din localitatea Gura Suții, care a disparut, vineri, pe drumul de la școala catre casa, a fost gasita moarta, duminica, pe un camp, a anunțat Poliția.