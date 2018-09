Stiri pe aceeasi tema

- Decolarile și aterizarile la Aeroportul internațional Saint-Exupery din Lyon au fost suspendate luni, dupa ce un individ care era urmarit de poliție a intrat cu mașina pe pista, informeaza ediția franceza a site-ului The Local, scrie Mediafax.Aproximativ 20 de mașini și motociclete de poliție…

- Decolarile si aterizarile la Aeroportul international Saint-Exupery din Lyon au fost suspendate luni, dupa ce un individ care era urmarit de politie a intrat cu masina pe pista, informeaza editia franceza a site-ului The Local. Aproximativ 20 de masini si motociclete de politie si un elicopter…

- Aeroportul Saint-Exupery din Lyon, unul dintre cele mai aglomerate din Franța, a fost inchis dupa ce o mașina a fost surprinsa gonind cu viteza de-a lungul cailor de rulare. Potrivit AFP, un barbat a fost arestat. Nu s-au inregistrat raniți.

- Un barbat la volanul unei mașini a fost arestat luni de forțele de ordine pe pista aeroportului din Lyon (centru-est), unde a reușit sa patrunda, fara a rani nicio persoana, scrie AFP, potrivit hotnews.ro.

- #UPDATE 2 No take offs and landings at #Lyon Airport at this moment because a car on the runway. #FRANCE pic.twitter.com/AZyRAWDNg4— M N A (@mnaEN) September 10, 2018 Acest vehicul fusese semnalat anterior circulând cu viteza și pe contrasens pe autostrazile din vecinatatea…

- Un avion de pasageri al companiei Xiamen Air a iesit de pe pista in momentul aterizarii la Aeroportul international Ninoy Aquino din Manila, insa toate cele 165 de persoane la bord au scapat nevatamate, au anuntat oficiali, precizand ca traficul aerian a fost perturbat in urma inchiderii unei piste.

- Incident pe aeroportul din Frankfurt. Un terminal a fost evacuat ca urmare a unei actiuni a politiei germane. O persoana s-a sustras controlului de securitate și a patruns intr-o zona interzisa pasagerilor.

- Pista de biciclete din apropierea orasului Alba Iulia, cunoscuta ca „Transalpina de Mamut”, nu este o atracție doar pentru cicliști, ci și pentru șoferi. Vineri, un cititor Alba24 a surprins doua mașini parcate, cu tupeu, pe trotuarul aflat langa pista special amenajata pentru iubitorii de mișcare pe…