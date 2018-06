Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt oameni au fost raniti in urma acestui accident, iar martorii oculari afirma ca unii dintre ei purtau insemnele echipei Mexicului, care va juca maine seara in capitala Rusiei, contra Germaniei, chiar la Moscova, in cadrul Campionatului Mondial de Fotbal 2018. Potrivit Ministerului…

- Interviu epic la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia. Jurnalistul, Jackson Pinheiro, de la postul de televiziune brazilian Fox Sports "a discutat", in emisie directa, cu o locuitoare a Moscovei. Discutia dintre cei doi este de-a dreptul comica.

- Cu o zi inainte de inceperea oficiala a Campionatului Mondial de Fotbal, hotelurile din orașele care gazduiesc meciurile sunt aproape pline. Cu cat cazarea este mai centrala, cu atat prețul este mai mare. Sunt multe stațiuni și in afara Moscovei care au prețuri atractive

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cei doi ocupanti ai avionului au reusit sa iasa singuri din aparat si nu au rani care sa le puna viata in pericol. La fata locului au ajuns doua ambulante si doua masini de pompieri.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cei doi ocupanti ai avionului au reusit sa iasa singuri din aparat si nu au rani care sa le puna viata in pericol. La fata locului au ajuns doua ambulante si doua masini de pompieri.

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza Agerpres,…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…