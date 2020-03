Stiri pe aceeasi tema

- Politia catalana a anuntat vineri pe Twitter arestarea a doua persoane care au intrat cu masina in terminalul 1 al aeroportului din Barcelona, semnaleaza Reuters. Nimeni nu a fost ranit. Potrivit sefului politiei regionale, Eduard Sallent, cei doi atacatori erau albanezi si strigau sloganuri islamiste,…

- Crima macabra la Criuleni. Un tânar de 25 de ani l-ar fi ucis pe concubinul mamei sale, dupa care, îmreuna cu femeia ar fi îngropat cadavrul victimei în gradina din spatele casei. Mama și fiul au fost reținuți în data de 27 februarie, crima însa a fost…

- O mașina a intrat in mulțimea care participa la un carnaval din orașul german Volkmarsen, iar mai multe persoane ar fi ranite.Soferul a fost reținut, relateaza Reuters, citeaza hotnews.ro.Poliția a refuzat sa spuna daca a fost un atac deliberat.

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite dupa ce un vehicul militar a explodat in sud-estul Columbiei, o zona disputata intre grupuri specializate in traficul de stupefiante, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Explozia a avut loc luni seara (in cursul…

- Twitter a anuntat ca un cont oficial al Jocurilor Olimpice si al Comitetului International Olimpic (CIO) a fost piratat si blocat temporar, relateaza Reuters, citata de news.ro.“Imediat dupa ce am aflat de problema, am blocat conturile compromise si lucram cu partenerii nostri pentru a le…

- Politia a retinut 185 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion, dupa ce acestia au manifestat, sambata, la salonul auto din Bruxelles, in semn de protest fata de rolul industriei auto in emisiile de dioxid de carbon, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Protestul a venit la…

- Operatiune de amploare a politistilor spanioli care a vizat o retea de prostitutie cu ramificatii in Romania. Anchetatorii au descoperit fete racolate la noi in tara, unele minore, tinute prizoniere in Barcelona. Tinerele erau obligate sa se drogheze, iar in casele proxenetilor s-au gasit arme si cocaina.…