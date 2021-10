Incident de mediu pe Dunăre: Peliculă de combustibil pe o lungime de 15 kilometri O cantitate importanta de combustibil a ajuns in apele Dunarii, sambata. La cateva ore de la incident, pete negre, de mici dimensiuni, sunt pe luciul apei, din mal in mal, pe o lungime de 15 kilometri. Reprezentanti ai institutiilor abilitate au prelevat probe pentru a determina, in urma analizelor de laborator, despre ce substanta este vorba. Primele date arata ca poluarea ar fi fost cauzata de scurgeri de combustibil de la o barja. Initial pata de combustibil a fost anuntata autoritatilor in zona Silistra, sambata, in jurul orei 9:20. La ora 13:00 pata de combustibil ajunsese la kilometrul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Incidentul a avut loc sambata dumineața și, potrivit primelor informații, poluarea ar fi fost provocata de scurgerile de combustibil dintr-o barja, relateaza News.ro . Pete de combustibil au fost observate pe luciul apei, de la kilometrul 376 la kilometrul 391, dupa cum a declarat reprezentant ai Inspectoratului…

- O cantitate de combustibil a ajuns in apele Dunarii, sambata, la cateva ore de la incident pete negre, de mici dimensiuni, putand fi observate pe luciul apei, din mal in mal, pe o lungime de 15 kilometri.

