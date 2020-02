Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii au intervenit la 2.715 evenimente si au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 4.000.000 de lei. Pentru neregulile constatate in trafic, au retinut 809 permise de conducere si au retras 207 certificate de inmatriculare. In trafic, peste 800 de…

- Poliția Municipiului Brașov-Biroul Rutier, impreuna cu Serviciul Rutier a organizat și desfașurat, in data de 19 februarie, in intervalul orar 09.00-11.00, o acțiune pe linie rutiera in vederea creșterii siguranței participanților la trafic pe raza municipiului Brașov. Printre obiectivele acțiunii…

- In Maramureș ploua slab pe toate sectoarele de drumuri publice. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN18, in Pasul Gutai, km 17 si km 34. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu sase tone de material antiderapant pe DN18. Temperaturile au valori pozitive, cu exceptia…

- LUAT LA PUMNI… Scene de o violenta iesita din comun s-au petrecut, zilele trecute, pe raza localitatii Buhaesti, dupa ce doi soferi s-au sicanat in trafic. Un barbat in varsta de 60 de ani, din Vulturesti, pasager intr-una dintre masini, a incercat sa aplaneze conflictul, insa unul dintre conducatorii…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat a sunat la 112 si a reclamat ca a fost batut de un sofer de taxi, in Capitala. Incidentul a fost fost filmat, potrivit News.ro.In imagini se vede cum un barbat este lovit cu mainile si cu piciorul de un altul,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost dat cu capul de asfalt si lasat inconstient pe strada de un taximetrist, in Bucuresti. Totul s-ar fi intamplat in urma cu cateva zile, iar victima nu a depus plangere la Politie.

- La data de 23 decembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au identificat in trafic un tanar, de 38 de ani, din orașul Novaci, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații , ocazie cu care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație de 0,55 mg/l…

- Nerespectarea regimului legal de viteza, depasirile neregulamentare, neacordarea de prioritate pietonilor, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, dar si nerespectarea regulilor de circulatie de catre pietoni si motociclisti, sunt actiunile desfasurate de politistii rutieri in perioada 18-22…