- Un filmulet in care apar doi politisti din Sibiu, care opresc masina pe marginea drumului, coboara, si incep sa arunce si ei cu bulgari de zapada, impreuna cu doi copii, a devenit foarte rapid viral. In filmulet apar doi copii care se joaca cu bulgari. Politistii sibieni opresc masina pe marginea drumului,…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era veteran de razboi. In total, patru persoane au murit in total in urma violențelor.

- Scene din filmele de acțiune au avut loc, joi, pe raza orașului Flamanzi județul Iași. Șoferul unei mașini a fost impușcat dupa ce a incercat sa intre cu autovehiculul in echipajele de poliție. Șoferul mașinii nu a oprit la semnalele polițiștilor moment in care au fost declanșate cateva focuri de arme.…

- Irina Deaconescu a nascut in urma cu doua luni, dar deja și-a intrat bine in rolul de mama. Tanara este atat de protectoare incat nu a lasat pe nimeni in preajma fetiței, pana acum cateva zile, la botez. Tot pentru ca este foarte grijulie, influencerița a ținut secret frumosul eveniment.

- UPDATE Din primele verificari efectuate de Poliție, se pare ca șoferul ar fi un buzoian de 34 de ani. Nu s-a stabilit inca daca acesta era baut ori daca este proprietarul autoturismului, mașina fiind vanduta-revanduta de mai multe ori, ultima data aseara. Rondurile din Buzau par sa fie „lovite” de ghinion.…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Arhiepiscopul a spus ca ii așteapta pe romani „cu inima buna”. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul…

- Jandarmii din Oradea l-au prins pe agresorul unui taximetrist. Acesta l-a lovit pe șofer in fața și a dat cu piciorul in mașina dupa ce i s-a spus ca nu trebuie sa plateasca pentru cursa efectuata. Agresorul s-a simțit jignit și acum trebuie sa dea explicații polițiștilor, informeaza Mediafax.