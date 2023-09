Stiri pe aceeasi tema

- Pe Autostrada A1, tronson Margina-Nadlac, km 544, un barbat a cazut dintr-un autoturism in timp ce acesta rula cu viteza mare. ”La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 11:36, politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva-Nadlac au fost sesizati, despre un barbat, cetatean francez, care ar…

- Un barbat, cetatean francez, a fost dus de urgenta la spital, joi, dupa ce a cazut dintr-o masina aflata in mers pe autostrada A1, in judetul Arad. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.”La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 11:36, politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva-Nadlac…

- Un tanar de 19 ani a ajuns in aceasta dimineața la terapie intensiva, dupa ce s-a izbit violent intr-un copac cu mașina pe care o conducea. Nenorocirea s-a produs astazi, in jurul orei 7 dimineața, pe traseul din apropierea localitații Cioburciu, raionul Slobozia, transmite Deschide.md . Potrivit presei…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in zona localitații hunedorene Șoimuș. „Un barbat in varsta de 69 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, la km 399, pe direcția Brad – Deva, intr-un moment de neatenție a pierdut controlul directiei, a lovit un indicator și s-a rasturnat in afara…

- Un șofer de 18 ani este in stare grava dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Accidentul a avut loc vineri seara in satul Dițești din comuna prahoveana Filipeștii de Padure. La locul accidentului s-au deplasat o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD. Tanarul de 18 ani era singur in mașina. A pierdut…

- Incidentul a avut loc sambata, 12 august, in apropiere de Gara Gherla, județul Cluj. Tanarul, in varsta de 30 de ani, a suferit mai multe rani și a fost dus de urgența la spital, potrivit unui comunicat ISU Cluj, citat de Monitorul de Cluj.Potrivit ISU, paramedicii SMURD au intervenit in aceasta seara…

- Un accident cel puțin ciudat s-a produs joi dimineața la Baișoara. Un buldoexcavator ramas fara frane a intrat in plin intr-o mașina cu muncitori. Muncitorii se pregateau sa coboare din mașina, moment in care utilajul ramas fara frane, scapat de sub control a lovit in plin mașina in care aceștia se…

- Un șofer turc a fost lasat patru luni fara permis dupa ce a fost prins cu TIR-ul pe contrasens, scrie News.ro. TIR-ul a fost depistat de politisti in timp ce circula pe contrasens pe autostrada A1, in apropierea PTF Nadlac 2. ”In dimineata zilei de 12 iulie a.c., politistii Biroului de Politie Autostrada…