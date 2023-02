Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Moscova a incercat sa fure trupul imbalsamat al lui Vladimir Lenin, liderul bolșevic care a condus Revoluția din Octombrie și a instituit dominația comuniștilor in Rusia. Rusul era beat, iar medicii l-au diagnosticat cu „o tulburare mintala cauzata de alcoolism”. Agenția ruseasca Tass…

- Un barbat din Moscova, aflat in stare de ebrietate, a incercat sa fure trupul imbalsamat al fondatorului Uniunii Sovietice, Vladimir Ilici Lenin, a anuntat agentia de presa rusa TASS, citata de DPA.

- Un barbat din Moscova, aflat in stare de ebrietate, a incercat sa fure trupul imbalsamat al fondatorului Uniunii Sovietice, Vladimir Ilici Lenin, a anuntat agentia de presa rusa TASS, citata de DPA. Barbatul a escaladat luni dimineata barierele din fata Mausoleului aflat in Piata Rosie din Moscova si…

- Incident bizar in Rusia. Un barbat beat a fost prins in timp ce incerca sa fure cadavrul imbalsamat al lui Vladimir Lenin. Rusul a intrat ilegal in mausoleul din Moscova, iar presa ruseasca scre ca acesta era inr-o stare avansata de ebrietate.

- Un barbat din Moscova a incercat sa fure trupul imbalsamat al lui Vladimir Lenin, liderul bolșevic care a condus Revoluția din octombrie și a instituit dominația comuniștilor in Rusia. Rusul era beat, iar medicii l-au diagnosticat cu „o tulburare mintala cauzata de alcoolism”. Agenția ruseasca TASS…

- Barbatul a escaladat, luni dimineata, barierele din fata Mausoleului aflat in Piata Rosie din Moscova si a incercat sa patrunda apoi in acea cladire puternic pazita, situata din afara zidurilor Kremlinului, scrie ziare.com. El a fost arestat la intrare.Paramedicii l-au diagnosticat pe barbat cu o tulburare…

- Un barbat din Moscova, aflat in stare de ebrietate, a incercat sa fure trupul imbalsamat al fondatorului Uniunii Sovietice, Vladimir Ilici Lenin, a anuntat agentia de presa rusa TASS, citata de DPA.

- Un barbat din Moscova, aflat in stare de ebrietate, a incercat sa fure trupul imbalsamat al fondatorului Uniunii Sovietice, Vladimir Ilici Lenin, a anuntat agentia de presa rusa TASS, citata de DPA.