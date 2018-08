Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de masini au fost avariate dupa ce etajul de sus al unei parcari din statul american Texas s-a prabusit. La aproximativ cinci ore a cazut si a doua sectie a constructiei. Autoritatile au anuntat ca nu exista victime. Chiar si asa, echipele de salvatori verifica…

- Cel putin 21 de masini au fost avariate dupa ce etajul de sus al unei parcari din statul american Texas s-a prabusit. La aproximativ cinci ore a cazut si a doua sectie a constructiei.Autoritatile au anuntat ca nu exista victime.

- In total, 18 persoane, dintre care 11 membri ai Fortelor Democratice Siriene (FDS), si-au pierdut viata vineri in estul Siriei in explozia unei masini capcana aflate in fata unui sediu al acestei coalitii alcatuite din luptatori arabi si kurzi sustinuti de Statele Unite, a anuntat Observatorul Sirian…

- Paguba uriasa pentru o fabrica de alcool din Kentucky, Statele Unite: 9 mii de butoaie pline cu whisky au fost distruse dupa ce o parte a depozitului unde erau pastrate s-a prabusit. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Pentru ca, in acest moment, Barladul dispune de puțin peste 3.000 de locuri de parcare, insa sunt 13.000 de proprietari de mașini in oraș, municipalitatea iși propune ca in cațiva ani sa reglementeze situația, astfel incat sa nu mai vedem mașini parcate de-a valma pe spațiile verzi, pe trotuare și pe…

- 20.000 de case afectate si 25.000 de masini distruse partial. Asta a lasat in urma o furtuna cu grindina, care a lovit nordul statului Texas.Locuitorii mai multor orase s-au trezit in miez de noapte, intr-un zgomot infernal.

- Mary Harrison, o femeie din Statele Unite, este acuzata de crima, dupa ce și-a impușcat mortal soțul. Femeia s-a razbunat pe partenerul ei de viața din cauza batailor pe care le aplica pisicii, animalul lor de companie. Incidentul a avut loc duminica, in locuința lor din Dallas, Texas, in timpul unei…

- Cel putin sase persoane au fost ranite dupa ce avionul privat in care se aflau s-a prabusit in Honduras, pe Aeroportul International Toncontin din Tegucigalpa. Un responsabil local, Carlos Cordero, a declarat presei locale ca cel putin sase persoane au fost ranite si transportate de urgenta…