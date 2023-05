Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Ucraina nu are dreptul sa utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federatiei Ruse, scrie marti publicatia germana Die Zeit, citata de agentia de presa ucraineana Unian. Si alti furnizori occidentali de arme…

- UPDATE 8:12 - INCENDIU devastator in Crimeea: arde un depozit uriaș de petrol! Moscova acuza un atac cu drone kamikaze ucrainene - Imagini APOCALIPTICEUn incendiu devastator a izbucnit in Crimeea. Un depozit uriaș de petrol este cuprins de flacari uriașe de zeci de metri. Guvernatorul peninsulei instalat…

- Doua elicoptere de atac ale armatei americane s-au prabusit joi in timpul unui zbor de antrenament in Alaska (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat armata SUA, fara a preciza numarul victimelor in timpul acestui accident care este al doilea de acest tip in mai putin de o luna, relateaza AFP.

- Un avion de vanatoare MiG-31 al armatei ruse s-a prabusit miercuri in regiunea Murmansk, a anuntat Ministerul rus al Apararii, relateaza agentiile TASS si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ocupatia rusa anunta marti ca a doborat luni drone ucrainene in Crimeea, la doua zile dupa o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in aceasta peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Luni seara, ”apararea antiaeriana a respins un atac cu drona in apropiere de orasul Djankoi,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca o explozie produsa in orașul Djankoi din Crimeea a distrus rachete de croaziera rusești destinate flotei Moscovei din Marea Neagra. Anton Gerashchenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, a difuzat imagini care, potrivit acestuia, ar fi aratat…

- Un tragic eveniment aviatic a avut loc la Roma, in Italia in timpul unui exercitiu militar. Doua avioane militare s au ciocnit in aer, apoi s au prabusit intr un cartier rezidential.Ambii piloti si au pierdut viata. Din primele informatii avioanele zburau deasupra cartierului Colle Fiorito. Aeronavele…

- Cei doi ruși, in varsta de 44 și 28 de ani, au vrut sa vanda informații despre „localizarea instalațiilor Ministerului rus al Apararii” in schimbul unei „recompense financiare”, susține Serviciul Federal de Securitate (FSB), care precizeaza ca „scurgerea in strainatate a informațiilor ar putea afecta…