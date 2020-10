Incident bizar: Anchetă după ce au găsit droguri la o grădiniță Șase copii de la o gradinița din Gagny, o suburbie a Parisului, au ajuns la spital. Copiii au gasit un plic cu cocaina la locul de joaca și au bagat praful alb in gura. Deocamdata nu se știe cum a ajuns plicul cu cocaina in gradinița. Micuții au ajuns la spital și le-au povestit parinților și educatoarelor ca s-au jucat cu un plic. Acesta conținea cocaina și a fost gasit la locul de joaca. Curioși cum sunt, au desfacut ambalajul și au bagat praful alb in gura, ca sa vada ce e. Doi preșcolari au ajuns la medic cu pupilele dilatate, semn specific al consumului de cocaina. Din fericire, niciunul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

