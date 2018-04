Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de linie plecat din Emiratele Arabe Unite catre Bahrain cu 86 de psageri la bord a fost interceptat de avioane de vanatoare ale Qatarului, incidentul survenind pe fondul unor tensiuni intre cele doua tari din Golful Persic.

- O aeronava de pasageri a companiei aeriene Scoot, care se indrepta spre Thailanda, a fost escortata inapoi la Singapore de doua avioane de vanatoare ale aviatiei militare singaporeze, in urma unei amenintari cu bomba la bord, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times.

- Un avion de tip F-16 s-a prabusit joi in statul american Nevada, in apropiere de Las Vegas, in timp ce efectua un antrenament de rutina, au anuntat fortele aeriene americane, relateaza site-ul postului CNN.

- Avioane de vanatare din Qatar au interceptat, luni, doua aeronave civile ale Emiratelor Arabe Unite deasupra spatiului aerian al Bahrainului, a anuntat Autoritatea de Aviatie Civila din Emiratele Arabe Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- >Un avion de vanatoare chinez a patruns in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud fara aprobare. Aeronava chineza a survolat zona timp de peste patru ore si s-a aflat foarte aproape de teritoriul sud-coreean. Ca raspuns, fortele aeriene sud-coreene au trimis zece avioane de lupta F-15…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc marți, când un avion militar al Chinei a intrat, fara permisiune și fara avertisment, în zona de aparare aeriana a Coreei de Sud. Avioanele sud-coreene au fost trimise pentru a intercepta aeronava chineza.

- Un avion militar chinez a patruns, marti, in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud, fara nicio permisiune sau notificare in acest sens, a anuntat Ministerul Apararii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.