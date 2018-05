Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de calatori au trait clipe de panica pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din Istanbul. Doua avioane s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rupt in urma impactului puternic. Scenele dramatice au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar cațiva dintre angajații Aeroportului Ataturk…

- Un avion de pasageri Airbus 330 al companiei aeriene Asiana a intrat in coliziune cu o aeronava Airbus 321 a firmei Turkish Airlines, in timpul rularii pe o pista a aeroportului Atatuuml;rk din Istanbul, in urma incidentului unul din avioane a fost avariat serios, insa nu s au inregistrate victime.In…

- Un avion de pasageri Airbus 330 al companiei aeriene Asiana a intrat in coliziune cu o aeronava Airbus 321 a firmei Turkish Airlines, in timpul rularii pe o pista a Aeroportului Ataturk din Istanbul, in urma incidentului unul dintre avioane a fost avariat serios, insa nu s-au

- Un avion de pasageri Airbus 330 al companiei aeriene Asiana a intrat in coliziune cu o aeronava Airbus 321 a firmei Turkish Airlines, in timpul rularii pe o pista a aeroportului Ataturk din Istanbul, in urma incidentului unul din avioane a fost avariat serios, insa nu s-au inregistrate victime, scrie…

- Un avion de pasageri Airbus 330 al companiei aeriene Asiana a intrat in coliziune cu o aeronava Airbus 321 a firmei Turkish Airlines, in timpul rularii pe o pista a Aeroportului Ataturk din Istanbul, in urma incidentului unul din avioane a fost avariat serios, insa nu s-au inregistrate victime.

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in timp ce incercau sa aterizeze, in centrul Germaniei, a anuntat politia germana, transmite luni dpa. Accidentul, in care au fost implicate un avion de agrement si un aparat de zbor usor, s-a produs…

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP.

- Un avion al companiei germane Germania, care iesea cu spatele din locul in care era parcat, s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP. Coada avionului german Airbus s-a lovit de cea a aparatului israelian,…