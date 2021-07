Stiri pe aceeasi tema

- Un incident aviatic mai puțin obișnuit a avut loc marți, in zona poligonului Malina, din județul Galați: in timpul lansarii unei bombe de antrenament, s-a produs desprinderea necomandata a unui rezervor extern de combustibil si a grinzii de acrosare triple de pe partea dreapta a aeronavei, transmite…

- Piese dintr-o aeronava F-16 au cazut in zbor, in timpul unui exercitiu, in judetul Galati, insa Fortele Aeriene Romane raporteaza ca incidentul nu a pus in pericol viata niciunei persoane, informeaza Agerpres . Pilotul aeronavei F-16 Fighting Falcon din dotarea Escadrilei 53 Aviatie Vanatoare a Fortelor…

- Pilotul unei aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Escadrilei 53 Aviație Vanatoare a Forțelor Aeriene Romane a raportat un incident de zbor survenit in timpul executarii unor antrenamente cu trageri de lupta aer-sol in zona poligonului Malina, din județul Galati. „Incidentul nu a pus in pericol…

- Pilotul unei aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Escadrilei 53 Aviatie Vanatoare a Fortelor Aeriene Romane a raportat, astazi, un incident de zbor survenit in timpul executarii unor antrenamente cu trageri de lupta aer-sol in zona poligonului Malina, jud. Galati.

- Pilotul unei aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Escadrilei 53 Aviație Vanatoare a Forțelor Aeriene Romane a raportat un incident de zbor survenit in timpul executarii unor antrenamente cu trageri de lupta aer-sol in zona poligonului Malina, județul Galati. Mentionam faptul ca incidentul nu a…

- Incendiul in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia care a dat alarma de grad zero in Constanța a fost stins in aproximativ 3 ore. Din pacate, deflagrația s-a soldat cu un deces și 5 raniți, muncitori care se aflau cel mai aproape de locul exploziei. Dupa stingerea incendiului s-a știut cu exactitate…

- Trei angajati ai unui magazin din comuna Draganești Vlașca, județul Teleorman, au fost batuti de interlopi, pentru ca patronul nu ar fi platit taxa de protectie. Imaginile violente au fost surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului. Incidentul s-a petrecut miercuri, 16 iunie, in zona unei…

- Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit…