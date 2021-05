Un avion comercial aparținand companiei RyanAir plin cu pasageri a fost deturnat la ordinul presedintelui belarus Alexander Lukasenko. Aeronava zbura pe ruta Grecia – Lituania, dar a fost redirectionata catre Minsk din cauza unei presupuse „alerte cu bomba”. In realitate, autoritatile au primit comanda de „sus” sa aresteze un jurnalist de partea opozitiei. Este vorba […] The post Incident aviatic grav in Belarus. Aleksandr Lukașenko a deturnat un avion comercial ca sa-și aresteze opozantul first appeared on Ziarul National .