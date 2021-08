Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, in perioada 18 iulie, ora 15:00 - 19 iulie, ora 6:00, in zona Carpatilor Orientali, nordul Moldovei, apoi si in Banat si local in Oltenia, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari…

- Populatia rezidenta a Romaniei, 19,328 milioane de locuitori Foto Agerpres Populatia rezidenta a României a fost de 19,328 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2020, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzând 9,868 milioane de persoane, respectiv 51,1% din total, conform…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri ca Romania este o tara sigura iar politistii care iau spaga sau sunt mana in mana cu clanurile interlope sunt cazuri izolate care sunt eliminate "prin sistemul nostru imunitar", arata Agerpres. "Categoric traim intr-o tara sigura,…

- Bucureștiul este in continuare in topul ratei de vaccinare anti-coronavirus. Aproape 45% din locuitorii Capitalei, cu varsta de peste 16 ani, au primit cel puțin o doza. Clujul și Sibiul sunt și ele in top 3 cu peste 41, respectiv peste 35%. La coada clasamentului se afla județele Giurgiu, Botoșani…

- Un prim cod galben a intrat in vigoare astazi la ora 13:00 și expira vineri seara, la ora 21:00.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și grindina. Zonele vizate sunt: Oltenia, sudul Banatului, cea…

- Incident aviatic, catalogat drept "grav", a avut loc in 24 ianuarie 2021 pe Aeroportul "Stefan cel Mare" din Suceava, potrivit raportului Autoritații de Investigație și Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, citat de ziare.com..Un avion de mici dimensiuni a intrat pe pista aeroportului cu putin inainte…

- Președinții Consiliilor Județene din Maramureș, Salaj și Bistrița-Nasaud au semnat recent o rezoluție comuna de susținere și promovare la nivel european a unei “Strategii macro-regionale pentru regiunea Carpaților”, un gest susținut de o larga majoritate a președinților județelor din Nord-Estul Romaniei…