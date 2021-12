Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri care zbura de la Tel Aviv la Moscova a fost nevoit sa schimbe altitudinea deasupra Marii Negre deoarece un avion de recunoaștere se afla în zona, a transmis sâmbata agenția rusa de presa Interfax, citând o sursa anonima din sectorul controlului de traficul aerian.Autoritatea…

- Andrei Kartapolov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a reactionat miercuri la o declaratie facuta cu o zi in urma de ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, despre „desfasurarile amenintatoare de forte rusesti in proximitatea Ucrainei si…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…

- Rusia a afirmat joi ca a trimis un avion de vanatoare pentru a intercepta un avion de spionaj britanic care opera in apropiere de Crimeea, peninsula de la Marea Neagra pe care Moscova a anexat-o de la Ucraina in 2014, scrie Reuter, potrivit Mediafax. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca armata americana desfasoara activitati agresive in regiunea Marii Negre, creand o amenintare la adresa stabilitatii regionale si strategice, transmite Reuters. Intr-un comunicat citat de Interfax, ministerul a precizat ca a detectat in ultimele 24 de…

- Dezvoltarea militara a Ucrainei, cu sprijinul Occidentului, constituie o amenintare serioasa la adresa Rusiei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, la doua zile dupa ce seful Pentagonului, Lloyd Austin, aflat într-o vizita la Kiev în cadrul turneului sau în regiunea Marii…

- Proiectul Nord Stream 2, extrem de politizat, a fost proiectat de Moscova sa ocoleasca Ucraina cu exporturile sale de gaze catre Europa. Gazoductul va dubla capacitatea existenta de export prin conducte a Rusiei in Marea Baltica la 110 miliarde de metri cubi, echivaland cu mai mult de jumatate din totalul…

- Un avion militar de transport cu șase persoane la bord a disparut de pe radare in regiunea Habarovsk din Extremul Orient al Rusiei, a anunțat Ministerul Situațiilor de Urgența, citat de The Moscow Times.