- Un moment absolut incredibil a avut loc pe scena premiilor Oscar 2022. Will Smith l-a lovit pe Chris Rock, dupa o gluma facuta pe seama soției sale. Gazda a facut o aluzie despre coafura inedita a soției lui Will Smith, actrița Jada Pinkett Smith. Se pare ca nici aceasta nu ar fi apreciat gluma lui…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca se intentioneaza distribuirea de pastile cu iodura de potasiu populatiei, pentru ca aceasta sa le aiba la indemana daca va fi nevoie. El a subliniat, insa, ca „lucrul asta nu trebuie interpretat intr-un registru al panicii”, ci ca pe un gest de precautie. …

- Fortele Aeriene si Parchetul Militar fac cercetari in cazul prabușirii celor doua aparate de zbor la Constanța. Toate aeronavele de tip MiG-21 LanceR si IAR 330 Puma au fost consemnate la sol pana cand vor fi stabilite cauzele prabusirilor. „O comisie a Statului Major al Fortelor Aeriene si Parchetul…

- Un vapor care a plecat din Odessa cu destinația Romania a fost lovit de o bomba, relateaza presa turca. Vaporul turc naviga sub steagul Insulelor Marhall. La bord se aflau 8 turci, 11 filipinezi și 11 ucraineni. Vasul ‘Yasa Jupiter’ a fost lovit la 50 de mile la sud de Odessa, in timp ce se […] The…

- Un avion ucrainean a intrat, joi dimineața, in spațiul aerian al Romaniei. Au fost ridicate imediat doua aeronave militare, aparatul de zbor fiind interceptat și pus sa aterizeze la Baza Aeriana 95 din Bacau. Aeronava a fost observata de o patrula a Poliției de Frontiera in zona localitații Vicovu de…

- Inca un incident a avut loc la vanatoare, insa de aceasta data victima s-a ales doar cu rani. Barbatul a participat la vanatoare in calitate de candidat pentru obținerea permisului de membru vanator. Polițiștii au fost sesizați, duminica, ca pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman a fost organizata…

- Sediul AUR din orașul Bocșa, județul Caraș – Severin a fost vandalizat duminica, transmite Antena 3. Incident are loc chiar inaintea vizitei copreședintelui AUR George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Politia a fost chemata la fața locului și a anunțat ca…

- Incident grav in municipiul Bacau, in zona unui cartier pe langa care trece Bistrița. Doi copii s-au jucat pe gheața riului și au cazut in apa, dar au fost salvați in ultima clipa de pompieri. Cei doi copii, unul de 10 și altul de 12 ani, din cartierul Șerbanești, s-au jucat pe gheața formata pe […]…