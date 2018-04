Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din capitala nepaleza Kathmandu a fost inchis vineri dupa ce un avion al companiei malaeziene Malindo Airlines, cu 139 de persoane la bord, a iesit de pe pista in momentul decolarii, transmit AFP si dpa, conform agerpres.ro. Nicio persoana nu a fost ranita in acest incident, survenit…

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata la bordul unui avion al Ryanair care zbura de la Bucuresti la Roma. Cu puain timp inainte de aterizarea, un pasager a fortat una dintre usile iesirilor de urgenta.

- Doua avioane de pasageri au intrat în coliziune, miercuri, pe pista aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, relateaza site-ul publicației The Times of Israel. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoana nu a fost ranita, dar aeronavele au suferit avarii grave în partea din spate…

- A fost alerta vineri seara pe Aeroportul Otopeni. Pilotii unui avion al companiei Ryanair care plecase spre Dublin au cerut ca aeronava sa revina pe aeroport dupa ce in timpul manevrelor de decolare ar fi lovit pista cu coada.

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit bordingpass.ro, preluat de stiripesurse.ro. A

- Un avion de mici dimensiuni a fost cuprins de flacari chiar in timpul unui show aviatic din Singapore. Aparatul de zbor apartinea Coreei de Sud.Din fericire, in urma incidentului, doar pilotul s-a ales cu rani usoare. Pompierii au reactionat prompt si au stins rapid incendiul.

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

