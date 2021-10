Incident armat la o universitate din SUA Un incident armat intr-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminica cu un mort si sapte raniti, a anuntat politia acestui stat din sud-estul SUA, la cateva zile dupa ce o persoana a fost ucisa intr-un alt atac armat la aceeasi facultate, dupa cum relateaza azi France Presse. Una dintre victimele ultimului incident armat, produs la ora 1 dimineata in noaptea de sambata spre duminica, studia la Grambling State University (GramFam), a anuntat politia din Louisiana, adaugand ca un ranit se afla in stare critica. Universitatea a postat pe Twitter un comunicat in care afirma ca studentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

