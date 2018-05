Incident ARMAT într-o gară din Bruxelles In urma acestui incident a fost lansata o ancheta de catre politia cailor ferate. Faptele s-ar fi petrecut catre ora locala 17.15 (18.15, ora Romaniei) si au fost filmate. Politia va viziona inregistrarea, iar un expert balistic si laboratorul politiei s-au dus la fata locului.



In imagini surprinse de camere de supraveghere apare un barbat care trage ”un foc de arma in pamant”, apoi fuge, imediat, a precizat Parchetul din Bruxelles intr-un comunicat.



Un cartus a fost gasit, iar un perimetru de securitate a fost instituit.



Detonarea a provocat panica, o scurta perioada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

