Incident armat în Washington. Focuri de armă trase către mașina unei ambasade Focuri de arma in capitala Statelor Unite. Azerbaidjanul acuza ca a fost deschis focul asupra unui automobil de serviciu al ambasadei sale din Washington. Autoritatile de la Baku au sustinut ca exista „un model sistematic de atacuri impotriva misiunilor diplomatice ale Azerbaidjanului din partea membrilor radicali ai comunitatilor armene din alte tari, inclusiv atacuri si acte de vandalism comise impotriva ambasadelor noastre la Washington, Paris, Beirut si in alte orase”. Azerbaidjanul a acuzat miercuri ca a fost deschis focul asupra unui automobil de serviciu al ambasadei sale din Washington,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

