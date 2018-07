Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost gasite impuscate mortal vineri la un sanatoriu din Texas, iar alte doua cadavre au fost descoperite intr-o casa despre care se crede ca avea legatura cu incidentul, au spus politisti si oficiali locali, potrivit dpa.Ambasadorul Romaniei in SUA, convocat de ministrul…

- Un incident armat produs duminica noapte in cartierul grecesc din Toronto s-a soldat cu doi morti, dintre care agresorul care a deschis focul asupra altor persoane, si 13 raniti, a anuntat Mark Saunders, seful po...

- Doi barbați au murit in urma unui atac armat care a avut loc in apropierea unei școli generale din Overlnand Park, Kansas. Cele doua victime au fost impușcate in afara școlii. Acestea lucrau la...

- Atac armat in timpul unui meci de fotbal in Dallas. Cinci persoane, inclusiv o gravida, au fost impușcate langa Fair Park din Dallas, Texas, scrie The Sun. Printre victime se afla și o persoana insarcinata. Medicii au intervenit de urgența și au bagat-o pe femeie in operație reușind sa salveze copilul,…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, astazi, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph, citat de Mediafax. Potrivit The Independent, incidentul a avut…

