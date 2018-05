Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a deschis focul, marti dupa-amiaza, dintr-un apartament in care s-a baricadat, in zona Panama City, in statul american Florida, anunta autoritatile, citate de CNN. O persoana a fost ranita si este spitalizata, a declarat Caitlin Lawrence, un purtator de cuvant al Primariei din…

- Un individ a deschis focul vineri intr-un club de golf din statul Florida detinut de familia presedintelui SUA, Donald Trump, barbatul, care a scandat mesaje impotriva liderului de la Casa Alba, fiind ranit in schimbul de focuri cu politia, relateaza CNN.

- O tigara electronica a explodat si a ucis un om in Florida, Statele Unite, in ceea ce pare a fi primul deces atribuit produselor de vaping, scrie New York Times. Tallmadge D'Elia ”fuma” in casa lui, cand device-ul electronic a explodat si l-a lovit puternic in cap.

- Panica a pus stapanire scurt timp pe Gara Bruxelles-Midi, miercuri seara, dupa ce un barbat a tras un foc de arma in jos si a fugit, fara ca cineva sa fi fost ranit, potrivit Le Soir, iar politia cauta suspectul, scrie AFP. O ancheta a fost lansata de catre politia cailor ferate.

- Atac armat in capitala Marii Britanii. Un om a murit si unul a fost ranit dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor, langa o statie de metrou. Victima care s-a ales cu traumatisme a fost transportata de urgenta la spital.

- Patru persoane au murit joi la Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un profesor universitar a deschis focul asupra unor colegi din instituția de învațamânt. Atacatorul este un cercetator din cadrul universitații, informeaza agentia de presa turca…

- Femeia care a deschis focul și a ranit mai multe persoane la sediul Youtube din California este Nasim Aghdam, o femeie in varsta de 39 de ani, care era furioasa pentru ca platforma ii filtra clipurile pe care le facea publice, motiv pentru care ea incasa mai puțini bani.