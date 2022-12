Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a fost impuscat cu un pistol cu bile de catre un alt barbat, de 31 de ani, pe care il cunostea, in fata unui restaurant din Timisoara. Ambii au fost dusi de politisti la audieri, iar in acest caz a fost intocmit dosar penal, scrie agenția News.ro , care difuzeaza informații oferite…

- Un barbat de 35 de ani a fost impuscat cu un pistol cu bile de catre un alt barbat, de 31 de ani, pe care il cunostea, in fata unui restaurant din Timisoara. Ambii au fost dusi de politisti la audieri, iar in acest caz a fost intocmit dosar penal. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada…

- In data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 16:35, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 de un barbat, in varsta de 35 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui restaurant de pe stada Simion Barnuțiu din municipiu, un alt barbat, in varsta de 31…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care s-a produs la iesire din Timisoara, pe Calea Aradului, intre un microbuz in care se aflau 9 persoane si un autoturism. Printre persoanele ranite se afla si o fata de 8 ani. Politistii au intocmit dosar penal pe numele soferului microbuzului…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, astazi, in camera unui hotel din Timisoara , fara urme de violenta.Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul…

- La data de 27 octombrie 2022, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie de 30 de ani, din comuna Galda de Jos, cu privire la faptul ca sora sa a fost agresata de catre concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in 27 octombrie 2022, …

- Politistii din cadrul Secției nr.3 Ploiești efectueaza, in prezent, cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunililor de lovire sau alte violente si amenintare. Cauza a fost deschisa dupa ce, la sfarsitul saptamanii, oamenii legii au fost alertati ca in incinta unui local din…