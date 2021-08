Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui icident armat produs vineri in centrul orasului german Hamburg, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de publicatiile Suddeutsche Zeitung si Bild. Mai multe focuri de arma au fost trase in zona Gorch-Fock-Wall, in centrul orasului Hamburg.…

- O alerta de securitate a fost declansata, marti, la sediul Departamentului american al Apararii, in centrul orasului Washington, din cauza unui incident armat produs in apropiere, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de media din SUA. Potrivit Bloomberg, focuri de arma au fost…

- Cel putin patru persoane au fost ranite vineri intr-un incident armat care a avut loc in parcarea unui magazin, in nordul Berlinului, potrivit publicatiei Berliner Zeitung, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Incident șocant, in centrul Capitalei. Un tanar de 26 de ani a ieșit din casa pentru a-și ridica pachetul cu mancare de la curier și a fost mușcat de un șobolan, pe trotuar. Cazul atrage din nou atenția asupra deratizarilor care se fac, de obicei, cu intarziere. Abia miercuri, dupa incident, reprezentanții…

- „Timișoara Free Tours”, proiectul lansat in aceasta vara de Asociația de Turism Alternativ cuprinde o serie de tururi ghidate gratuite atat pentru localnici, cat și pentru vizitatori. Sub motto-ul „Afla poveștile orașului!”, duminica aceasta este pregatit un tur pentru comunitatea maghiara din oraș.…

- Cel putin 107 persoane au murit, iar alte cateva zeci sunt disparute din cauza inundatiilor produse in urma ploilor torentiale din vestul Germaniei, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung. In landul Renania-Palatinat, bilantul este…

- Doi barbati au fost impuscati mortal si alte opt persoane au fost ranite in centrul orasului american Minneapolis, a anuntat politia sambata dimineata, ora locala, potrivit Reuters, anunța Agerpres. ''Dintre cele zece victime - toate adulte - cinci sunt barbati si cinci femei. Cei doi decedati…

- Un accident spectaculos s-a produs sambata dimineața in municipiul Baia Mare, o mașina rasturnandu-se in centrul orașului. Articolul Baia Mare: Mașina rasturnata in centrul orașului. O persoana ranita apare prima data in Someșeanul.ro .