- Un politist german a deschis focul asupra unui barbat duminica in Catedrala din Berlin, au indicat media si o purtatoare de cuvant a politiei, relateaza DPA, Reuters si AFP. Circumstantele incidentului nu sunt clare.

- Un barbat in varsta de 55 de ani din comuna Valea Lunga, care și-a amenințat, joi dimineața, membrii familiei și a atacat un polițist cu toporul, a fost impușcat. Acesta a suferit leziuni la membre și abdomen si a fost transportat, in stare de conștienta la spital. Potrivit IPJ Alba, in aceasta dimineața,…