Rusia nu are pedeapsa cu moartea, considerand ca o condamnare pe viața este mult mai terifianta și eficienta in a pedepsi infractorii deosebit de periculoși. Prizonierii sunt trimiși intr-un loc sinistru, cunoscut sub numele de Insula Iadului, oficial denumit Inchisoarea Delfinilor Negri (Black Dolphin), cea mai securizata inchisoare din Rusia. Inchisoarea gazduiește aproximativ 200 de […] The post Inchisoarea Delfinilul Negru: Teroarea fara sfarșit mai de temut ca pedeapsa cu moartea appeared first on Puterea.ro .