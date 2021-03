Calatorii din Anglia se vor confrunta cu amenzi de 5.000 de lire sterline (6.900 dolari) in noua legislație mai dura la frontiere, conceputa pentru a descuraja deplasarile neesențiale și a baricada națiunea impotriva infecțiilor Covid-19. Știrea a fost o dezamagire pentru milioane de oameni care sperau la o relaxare a restricțiilor in sezonul estival și […] The post Inchisoarea Covid: amenda de 5000 de lire pentru englezii care cauta vacanțe in strainatate first appeared on Ziarul National .