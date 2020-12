Inchisoare pentru un tanar care a condus fara permis. A fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba

Stiri pe aceeasi tema

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 9 noiembrie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, impreuna cu cei din cadrul Postului de Poliție Pufești au depistat un barbat de 40 de ani, din localitatea Pufești, pe numele caruia Judecatoria Adjud a emis un Mandat de…

- Mandate puse in executare de politisti. Persoanele in cauza au fost escortate si incarcerate in Penitenciarul Poarta Alba. La data de 5 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 37 de ani, pe numele caruia Judecatoria Mangalia a emis un mandat de…

- Mandat pus in executare de politistii constanteni.La data de 2 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 23 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de un an de inchisoare, sub aspectul savarsirii…

- Mandat pus in executare de politistii constanteni. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata in Penitenciarul Poarta Alba. La data de 29 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 23 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a…

- Mandat pus in executare de politisti.La data de 27 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au identificat un barbat de 49 de ani, pe numele caruia Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 6 ani de…

- Femeie a sustras oglinzile retrovizoare ale autospecialei. Ulterior, ea a furat interior radiocasetofonul si telecomanda rampei de lumini si a provocat distrugeri prin incendierea banchetei spate a autoturismului.O femeie, de 41 de ani, din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta, trimisa in judecata…

- Mai multi soferi din judetul Constanta au fost prinsi de politisti dupa ce s au urcat bauti ori fara permis la volan.La data de 7 octombrie a.c., in jurul orei 01.00, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe strada 1 Mai din…

- Un barbat din din comuna Greci, judetul Tulcea, a pus in pericol circulatia pe drumurile publice.La data de 7 octombrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Greci au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Greci, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe raza localitatii, fara a poseda…