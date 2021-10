Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in Timiș, in noaptea de vineri spre sambata. Un șofer a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un bazin din beton, iar in urma impactului o femeie, pasagera in autoturism, a murit. Barbatul aflat la volanul mașinii a fost ranit.

- Un accident cumplit a avut loc azi-noapte in Maramureș. Un tanar a murit, iar doi șoferi au ajuns in stare grava la spital, dupa o cursa ca-n filme. Totul, din cauza geloziei. The post Accident cumplit, provocat de gelozie. Un tanar a murit, doi oameni sunt grav raniți. Video appeared first on Renasterea…

- Un accident rutier cumplit a avut loc in aceasta dimineața in Agigea. Un șofer de TIR a murit pe loc, dupa ce a cazut cu utilajul pe care il conducea in gol, de la cinci metri inalțime. Oamenii legii iau in calcul viteza excesiva cu care TIR-ul s-ar fi deplasat iar manipulantul acestuia ar fi pierdut…

- Un sofer a decedat, in noaptea de luni spre marti, intr-un accident produs in municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a fost urmarit in trafic de politisti, in urma unui apel la 112 care anunta ca acesta are un pistol asupra sa.

- O tanara de 26 de ani din Utah, SUA, a murit chiar in noaptea nuntii in urma unui accident rutier provocat de un sofer care circula pe contrasens. Femeia, care se casatorise cu iubitul ei din liceu, era mama a doi baieti si urma sa adopte si o fetita, potrivit nbcnews.com.

- Un motociclist, din Polonia, a murit luni seara in urma unui accident rutier produs in Novaci, Gorj, de un șofer baut. Potrivit IPJ Gorj, un barbat, in varsta de 50 de ani, din Novaci, in timp ce se deplasa cu un autoturism din direcția Bumbești-Pițic spre Novaci, a patruns pe contrasens și a intrat…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 25 de ani, la Manaștiur. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Oamenii legii au percheziționat mașina, iar in interior au gasit substanțe interzise.

- Accident cumplit in localitatea Bucovat de langa Faget. Intreaga comunitate este in stare de soc dupa ce un barbat de 60 de ani si-a gasit sfarsitul intr-un accident stupid. Omul a murit dupa ce a fost calcat cu rotile remorcii, chiar de catre fiul sau. Politistii au anuntat ca barbatul de 32 de ani…