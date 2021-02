Stiri pe aceeasi tema

- Dragoljub Simonovic, fostul primar al Grocka, o periferie a Belgradului, a fost condamnat marti in prima instanta la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare pentru ca a ordonat sa fie incendiata casa unui jurnalist, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al tribunalului responsabil…

- Reputatul jurnalist turc de opozitie Can Dundar, refugiat în Germania, a fost condamnat miercuri la peste 27 de ani de închisoare, pentru sprijin acordat unei organizatii teroriste si pentru spionaj, informeaza AFP, citata de Agerpres. Tribunalul de la Istanbul l-a declarat pe Dundar,…

- Un fost primar al municipiului Focsani, Decebal Gabriel Bancinschi, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Vrancea, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de abuz in serviciu, intr-un dosar de coruptie instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Instanta de judecata a…

- Fostul vames Valentin Rosculet, inchis preventiv timp de sase luni si ulterior achitat definitiv de acuzatiile aduse de DNA, a dat in judecata statul, pentru a i repara prejudiciul ce l a suferit in urma erorilor judiciare. Suma solicitata in procesul civil de catre fostul lucrator vamal se ridica la…

- Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in prezent in inchisoare, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmata de surse din penitenciar. Fostul șef al PSD se pare ca a luat coronavirusul de la un coleg de camera. In varsta de 58 de ani, el este acum internat in spitalul penitenciarului…

- La audiere, inculpatul a prezentat documente de evidenta medicala fiind confirmat cu diagnosticul de tulburare de personalitate emotional instabila.Un barbat, din judetul Tulcea, recidivist, cunoscut cu probleme medicale, a fost condamnat in prima instanta la aproape 20 de ani de inchisoare, el fiind…

- Tribunalul Alba a motivat hotararea prin care l-a condamnat pe fostul primar al comunei Arieseni, Marin Jurj (PSD), la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, in dosarul in care a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie, sub acuzația de frauda impotriva intereselor financiare…