- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei il cerceteaza pe un barbat din localitatea Panade pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie. Acesta și-ar fi lovit soția. Potrivit IPJ Alba, la data de 01 iunie 2020, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au fost sesizați,…

- Presedintele echipei de volei masculin ACS Volei Municipal Zalau, Vasile Cota, si sotia sa, Daniela Cota, actionar in cadrul clubului, au fost retinuti, joi dupa-amiaza, in calitate de suspecti intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri si delapidare. Potrivit precizarilor facute vineri, pentru…

- Polițiștii din Blaj il cerceteaza pe un barbat care și-ar fi agresat soția și fiica. A fost emis un ordin provizoriu de protecție prin care i-a fost interzis sa se apropie de acestea. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre o […]…

- Și-a batut soția și a ucis un consatean, apoi a sunat la poliție sa marturiseasca ce a facut. Un barbat de 50 de ani din satul Taraclia, raionul Caușeni, a fost reținut de oamenii legii și acum risca ani grei de inchisoare pentru crima.

- Un barbat de 44 de ani a decedat, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit de un satean, in varsta de 50 de ani. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in satul Taraclia, raionul Caușeni.Potrivit poliției, cei doi au consumat alcool impreuna.

- Tanarul in varsta de 19 ani, din Horodnic de Sus, care a oripilat o țara intreaga acum doua luni de zile, dupa ce și-a lovit cu salbaticie concubina insarcinata, iar scenele filmate au ajuns in mediul online, a fost condamnat de magistrații de la Judecatoria Radauți la 2 ani de inchisoare cu ...

- La data de 20 aprilie 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit la o locuința din comuna Sohodol unde era semnalata o fapta de violența in familie. Potrivit IPJ Alba, in urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca un barbat de 70 de ani ar fi agresat-o…