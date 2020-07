Închisoare pentru defăimarea IMNULUI și drapelului României Codul penal din 1968, in vigoare pana la data de 31 ianuarie 2014, prevedea ca „Orice manifestare prin care se exprima dispret pentru insemnele Romaniei se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. .... (art. 236)”. Ulterior, Codul penal din 2009, in vigoare din data de 1 februarie 2014, a omis prevederea acestei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Profanarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național al Romaniei cu alt text sau cu alta partitura decat cele stabilite de lege, precum și orice manifestare publica savarșita cu intenția de a defaima drapelul Romaniei sau imnul național al Romaniei se pedepsește cu inchisoarea de la 6 luni…

