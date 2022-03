Închisoare pentru cei care înjură politicieni sau partide?! Se pregătește o lege în sensul acesta Se pregatește o lege care prevede ca persoanele care incita la ura impotriva altor persoane sau grupuri de persoane pe criterii de rasa, sex, boala, etnie, avere sau chiar apartenența politica sunt pasibie de inchisoare. Legea vine ca un raspuns la problemele care au avut loc in trecut in ceea ce privește rasismul și divergențele politice. Cei care injura public politicieni sau partide politice vor avea probleme cu legea. Injuriile și mai ales atacurile la persoana pe motiv religios, rasial, politic sau de boala pot sa fie sancționate cu amenda ori cu inchisoare de la șase luni pana la trei ani.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

