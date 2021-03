Stiri pe aceeasi tema

- Autorii unui jaf armat pentru cateva sute de role de hartie igienica anul trecut la Hong Kong au fost condamnati joi la peste trei ani de inchisoare, a informat presa locala, potrivit AFP. Cei trei barbati, care, inarmati cu cutite, furasera aproximativ 600 de role de hartie igienica, au fost condamnati…

- Pandemia ne-a adus pe langa izolare, teama si moarte si mai putini bani in buzunare. Oamenii castiga mai putin, in timp ce preturile au tot crescut. Dovada stau benzina si motorina, care sunt acum mai scumpe decat au fost la inceputul crizei sanitare.

- Comisia Europeana ar putea sa suspende, pana in 2023, limitele cu privire la cresterea deficitului bugetar si plafonarea nivelul de indatorare a statelor membre, in conditiile in care carantina indelungata si progresul lent al campaniilor de vaccinare au afectat revenirea economica.

- Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica (INS) arata ca sporul natural negativ s-a triplat in luna noiembrie 2020 fața de perioada similara sin 2019. Efectele pandemiei de Covid-19 continua sa se reflecte in mod negativ și in evoluția situației demografice din țara noastra, unde…

- Consilierul prezidential Cosmin Marinescu a facut o analiza a crizei economice din 2008 - 2009 si a crizei generate de noul coronavirus, aratand ca, odata cu atenuarea crizei sanitare, perspectivele economice vor reveni in „teritoriu pozitiv”, dar vor exista o serie de provocari, intre care se numara…

- Statele Unite ale Americii (SUA) a raportat cel mai sumbru bilanț al victimelor epidemiei de coronavirus. In dar o singura zi au fost inregistrate 4.000 de decese asociate Covid-19. Pana la data de 22 septembrie 2020, in SUA au murit 200.000 de persoane infectate cu coronavirus. Momentul a fost marcat…

- Justitia britanica a condamnat un angajat al Palatului Buckingham la opt luni de inchisoare, dupa ce l-a gasit vinovat de faptul ca a furat din resedinta reginei Elisabeta a II-a medalii si fotografii oficiale ale familiei regale, relateaza AFP.

- Un grup de ecologiști din Asia avertizeaza ca mii de tone de plastic, care provin de la maști sanitare, vor polua apele oceanelor și vor pune in pericol viața marina, informeaza Mediafax.Un raport al OceansAsia, un grup de ecologisti cu sediul in Hong Kong, estimeaza ca anul acesta au fost realizate…