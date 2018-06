Închisoare pentru amenzile neplătite la timp Amenzile neplatite in trei luni de la aplicarea lor se pot transforma in pedeapsa cu inchisoarea, potrivit unui proiect de lege. Persoanele care primesc amenzi si care nu le platesc in termen 90 de zile risca munca in folosul comunitatii si ulterior inchisoare, potrivit unui proiect inregistrat la Senat, in procedura de urgenta, de catre The post Inchisoare pentru amenzile neplatite la timp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Persoanele care primesc amenzi si care nu le platesc in termen 90 de zile risca munca in folosul comunitatii si ulterior inchisoare, potrivit unui proiect inregistrat la Senat, in procedura de urgenta, de catre deputatul PSD Neculai Iftimie.

