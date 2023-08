Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, sustine marti o conferinta de presa cu ocazia lansarii in consultare publica a noului Cod Silvic si a programului privind reteaua de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati, derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu…

- Actualul director general interimar al Regiei Naționale a Padurilor (RNP)-Romsilva impus de PNL Valcea, Daniel Nicolaescu, refuza de luni bune sa furnizeze informații despre relația contractuala a regiei cu societatea OMV Petrom. Refuzul repetat al directorului Daniel Nicolaescu PUTEREA a solicitat…

- Cum spuneam, daca se respecta programul facut saptamana trecuta, Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor și ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Ioan... The post „Penurie” guvernamentala in aceasta saptamana, la Arad. Daca se respecta programul, ministrul…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor in privința efectelor introducerii normei de poluare Euro 7 asupra industriei auto din Romania in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca standardul Euro 7 pentru automobilele noi sa intre in vigoare incepand…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, sambata dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), dar si a prognozelor…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma, joi seara, ca functia in onmoreaza, dar il si responsabilizeaza, urmand a face toate eforturile pentru a rezolva problemele acestui domeniu care nu este deloc usor.

- Astazi, deputatul Mircea Fechet a depus juramantul in calitate de nou ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, intr-o ceremonie desfașurata la Palatul Cotroceni, in prezența președintelui Klaus Iohannis. Cu aceasta ocazie, Fechet a declarat ca funcția pe care o deține il onoreaza, dar il responsabilizeaza…

- Ariile naturale protejate nu trebuie sa ramana protejate doar pe hartie, așa cum se intampla cel mai adesea in prezent. „Am trimis o interpelare ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, pe tema desfașurarii in țara noastra a competiției off-road mascata sub denumirea de „expediție sportiva”…