- Parlamentul rus intentioneaza sa introduca o legislatie si mai dura dupa uciderea bloggerului militar Vladen Tatarski intr-o cafenea din Sankt Petersburg, a declarat luni un parlamentar, informeaza marti dpa.

- Judecatorii de la Tribunalul Argeș au dat in seara zilei de vineri 10 martie sentința in cazul lui Viorel Letcan, barbatul de 53 de ani din comuna argeșeana Bascov care și-a masacrat familia in august 2022. Barbatul i-a șocat pe procurori și pe judecatori prin violența cu care a comis cele cinci crime.…

- Instanța a decis ca barbatul care si-a omorat parintii, sora, fratele si nepoata in luna august a anului 2022, sa ramana in spatele gretiilor pentru tot restul vieții. Oamenii legii au ajuns la concluzia ca, dupa ce a luat cinci vieți, sa fie acuzat de omor calificat, pentru ca avea totul planuit.

- In urma celor doua cutremure devastatoare produse in cursul zilei de ieri, in Turcia, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate, mii de persoane și-au pierdut viața. Oamenii iși cauta inca disperați familiile printre ruine. Imaginile durerii dupa seismele catastrofale care s-au…