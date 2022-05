Stiri pe aceeasi tema

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- Un tribunal din Ucraina a condamnat la inchisoare pe viața un comandant de tanc rus pentru uciderea unui civil, in cadrul primului proces pentru crime de razboi de la invazie, relateaza BBC , citata de G4Media. Soldatul capturat, sergentul Vadim Șișimarin, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr…

- Parchetul ucrainean a cerut joi inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, proces in timpul caruia tanarul sergent de 21 de ani a cerut iertare pentru uciderea unui civil in primele zile ale invaziei militare, informeaza AFP.…

- Primul militar rus, Vadim Sisimarin, judecat incepand de miercuri cu privire la o crima de razboi in Ucraina, de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a pledat vinovat si a recunoscut toate faptele de care este acuzat, relateaza AFP, citat de News.ro. Acuzat de crime de razboi si de crima cu…

- In total, 10.257 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in Ucraina au fost inregistrate in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de pe 24 februarie, iar 223 de copii au murit, a anuntat Procuratura Generala a Ucrainei, sambata, relateaza The Guardian, preluat de news.ro. Alti…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi” și compara situația din Ucraina cu cea din Siria. „O agresiune inacceptabila soldata cu suferințe enorme, cu valuri de refugiati care au depașit 2,5 milioane de persoane, cu distrugeri de locuințe, spitale,…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusia a lansat in total aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei asupra…