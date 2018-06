Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii instantei supreme ar putea sa pronunte, marti, decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- O adolescenta din Londra care a vrut sa comita un atac cu grenade si arme de foc la British Museum dupa ce nu a fost lasata sa plece in Siria pentru a se casatori cu un militant al Statului Islamic a fost condamnata luni pentru planuirea de acte de terorism, relateaza Reuters.Safaa Boular,…

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian West urmeaza sa se intalneasca miercuri, la Casa Alba, cu președintele SUA, Donald Trump. Ea ii va solicita liderului american sa grațieze o batrana in varsta de 62 de ani, condamnata la inchisoare pe viața pentru o infracțiune neviolenta legata de droguri.

- Tanara din Italia, condamnata la inchisoare dupa ce a jijnit romanii. Fata, in varsta de 19 ani, a postat pe contul de socializare, in urma cu ceva timp, un mesaj ce a starnit controverse in mediul virtual. Mai mult, ea s-a ales cu patru luni de inchisoare. Sentința a fost data de Tribunalul din Padova…

- Un vrancean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de risc și detinere de droguri de risc in vederea consumului, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii acord de recunoaștere a vinovației. El a fost condamnat, de magistrații Tribunalului Vrancea, la 2 ani de inchisoare…

- Instanta de la Tribunalul Alba care l-a condamnat la inchisoare pe viata pe autorul omorului si a tentativei de omor, infractiuni savarsite in iulie 2017 intr-o locuinta din Alba Iulia, a ajuns la aceasta decizie prin contopirea a trei pedepse distincte.