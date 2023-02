Stiri pe aceeasi tema

- Cinci jucatori amatori de rugby din Argentina au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au omorat in bataie un tanar in fata unui club de noapte, in urma cu trei ani. Alti trei jucatori au primit sentinte de cate 15 ani de inchisoare, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un autointitulat expert in „seductie” si „masculinitate” a fost condamnat de un tribunal din Yvelines la inchisoare pe viata dupa ce și-a ucis fosta iubita. Crima a avut loc intr-un oras de langa Paris, in 2020, scrie The Guardian.

- Mircea Geoana aduce clarificari in privința starii sale de sanatate, dupa ce in spațiul public au aparut discuții legate despre acest lucru, mai cu seama ca secretarul general NATO nu mai are par. Chiar Puterea.ro a dezvaluit in exclusivitate ca Mircea Geoana sufera de cancer, informație nici confirmata,…

- Opt tineri jucatori argentinieni de rugby sunt judecati incepand de luni pentru uciderea unui alt tanar, in varsta de 18 ani, la iesirea dintr-un bar de noapte, o moarte care a emotionat profund intreaga tara, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dușan Vlahovic (22 de ani, atacant) s-ar iubi cu nevasta portarului Predrag Rajkovic (27 de ani), in timp ce Nemanja Gudelj (31 de ani, mijlocaș defensiv) s-ar fi incurcat cu partenera atacantului Luka Jovic (24 de ani). Zvonuri dezmințite! Sarbii nu stau deloc bine in grupa de la Mondial, sunt pe ultimul…

- „Stejarii” au cedat ieri pe teren propriu, stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in testul de gala cu Samoa, fara a marca: scor 0-22. SCM USV Timisoara a avut doar doi reprezentanti in lotul Romaniei, Gabriel Rupanu si Alexandru Bucur, care au inceput jocul din postura de rezerve. 22-0 pentru oaspetii…

- Fostul Procuror General, Eduard Harunjen, califica drept „o crima” scurgerile din telefonul ministrului Justiției, care trebuie investigata de organele de drept ale Republicii Moldova. „Din cate am ințeles, au fost publicate niște convorbiri private. Ca și procuror va spun ca aceasta este o crima, nimeni…